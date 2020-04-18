، "الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 أبريل 2020، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 8274 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : هناك ٧٤٠ حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما ١٩١ حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ٢٠١ هي حالات مخالطة اجتماعيًا .

وتابع : عدد المتعافين يرتفع الى 1329 حالة تعافي بعد تسجيل 280 حالة تعافي جديدة و إجمالي الحالات المصابة في المملكة ٨٢٧٤ حالة، بينها ٦٨٥٣ حالة نشطة، منها ٧٨ حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وعن الوفيات قال العبد العالي : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٢ حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة