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لا تزال معاناة السكان من عدم تشغيل الصراف الآلي الوحيد في مركز الجوة بمحافظة فيفاء؛ مستمرة، رغم مضيّ ما يقارب الشهرين على تركيب الصراف.
وفي ظل الظروف الراهنة، ومع قرار منع التجول في محافظة الداير، تضاعفت معاناة السكان بعد أن كان الذهاب لمحافظة الداير والبحث عن الصرافات القريبة هو الحل الوحيد، مناشدين عبر "الخليج 365" بتشغيل الصراف وتغذيته بالنقود، ليتسنى لهم الاستفادة منه.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت في وقت سابق، معاناة سكان فيفاء من خلو المحافظة من البنوك وقلة الصرافات، وتكبد الأهالي لمعاناة الذهاب للبنوك والصرافات في المحافظات المجاورة، فيما نشرت مناشدة أهالي "الجوة" من عدم تشغيل الصراف الوحيد، والذي لا تزال مشكلة عدم تشغيله قائمة.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 03:31 PM
كان الذهاب لـ"الداير" قبل "منع التجول" والبحث عن الصرافات القريبة هو السبيل
لا تزال معاناة السكان من عدم تشغيل الصراف الآلي الوحيد في مركز الجوة بمحافظة فيفاء؛ مستمرة، رغم مضيّ ما يقارب الشهرين على تركيب الصراف.
وفي ظل الظروف الراهنة، ومع قرار منع التجول في محافظة الداير، تضاعفت معاناة السكان بعد أن كان الذهاب لمحافظة الداير والبحث عن الصرافات القريبة هو الحل الوحيد، مناشدين عبر "الخليج 365" بتشغيل الصراف وتغذيته بالنقود، ليتسنى لهم الاستفادة منه.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت في وقت سابق، معاناة سكان فيفاء من خلو المحافظة من البنوك وقلة الصرافات، وتكبد الأهالي لمعاناة الذهاب للبنوك والصرافات في المحافظات المجاورة، فيما نشرت مناشدة أهالي "الجوة" من عدم تشغيل الصراف الوحيد، والذي لا تزال مشكلة عدم تشغيله قائمة.
، شهران على تركيبه والمعاناة تتضاعف.. "جوة فيفاء" تناشد تشغيل صرافهم الوحيد ،
المصدر : الخليج 365
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