، "المودة" تشارك في حملة "غذاؤنا واحد" بتقديم 5 آلاف سلة غذائية للأسر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تقديم سلال غذائية لـ10 آلاف أسرة متضررة من فيروس كورونا

شاركت جمعية المودة، بالإضافة لمجموعة من الجمعيات الخيرية، في حملة "غذاؤنا واحد" بتقديم خمسة آلاف سلة غذائية للأسر المتأثرة في منطقة مكة المكرمة جراء جائحة كورونا.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي، أن جمعية المودة حشدت جهودها وإمكانياتها في الفترة الحالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا عبر طرح أربع مبادرات كبرى، لخدمة 10.281 مستفيدًا بأثر مباشر و51.405 مستفيدين بأثر غير مباشر، حتى الآن.

وتنوعت المبادرات بين الإغاثة وتقديم المساعدات، وكذلك الدعم النفسي وبناء القدرات ونشر الوعي.

وقال "السمنودي": الجمعية وضمن مبادرة المساعدات الإغاثية، تستهدف تقديم السلال الغذائية لـ10 آلاف أسرة متضررة من أزمة فيروس كورونا في 75 حيًّا سكنيًّا في مدينة جدة؛ حيث تم الوصول إلى الآن لـ2614 سلة، وتستهدف في هذه المبادرة تقديم المساعدات للمطلقات والأرامل والأسر المتضررة جراء الأزمة.

وأضاف: في مبادرة بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية، سعت المودة لتوفير منصة إلكترونية لتقديم الدورات عن بعد، وحرصت على اختيار الدورات والمهارات التي تحتاجها الأسرة مثل إدارة الحوار الأسري والإدارة المالية في الأزمة، وإدارة الانفعال الأسري والتوازن بين العمل من المنزل والأسرة وتهيئة الأسر المنتجة لسوق العمل عن بعد، وغيرها من الدورات التي تمكّن الأسرة وتدعمها خلال تواجدها في الحجر المنزلي؛ حيث وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى الآن 2624 مستفيدًا.

وأردف: المودة أولت اهتماماً كبيراً لمبادرة الدعم والإرشاد النفسي؛ لأن الأسر بحاجة كبيرة لها في هذه الأيام؛ لما تمر به من ضغوط وظروف مختلفة في هذه الأزمة، واستفاد من هذه الخدمة حتى الآن 6391 مستفيدًا عبر عدة وسائل؛ منها الاتصال على رقم الاستشارات 920001421، وكذلك عبر تطبيق زوم، وأيضًا تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر موقع المودة الإلكتروني.

وتابع: في مبادرة نشر الوعي سارعت المودة بصناعة محتوى توعوي خاص بالأسرة؛ لتثقيفها وتوعيتها بالأزمة الحالية وكيفية التعامل معها؛ حيث قدمت المودة إلى الآن 102 دليل ونشرة توعوية.

وأوضح "السمنودي" أن جمعية المودة في هذه المبادرات قامت بالعديد من الشراكات مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ ومنها حملة "مجتمع واعي" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال: تشرفت المودة بأن تكون عضوًا فاعلًا في لجنة هذه الحملة، وأيضًا الشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية، وكذلك التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة التابع لوزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد