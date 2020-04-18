، "في زمن كورونا.. الكلام من ذهب".. "الهذال" تقدم وصفة للمنشآت التجارية للحفاظ على عملائها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حكومتنا الرشيدة لم توفر جهداً أو دعماً لضمان عدم تأثر منشآت القطاع الخاص بالتداعيات

تحت عنوان "في زمن كورونا.. الكلام من ذهب" سردت رشا ناصر الهذال مستشارة الاتصال التسويقي المتكامل نصائح عدة للمنشآت التجارية للحفاظ على عملائها في ظل هذه الظروف داعية المنشآت إلى العمل على خطة استراتيجية لإدارة التواصل خلال الأزمة.

وقالت "الهذال": إن ما نراه الآن من توقف غير مسبوق لأنشطة الحياة والأعمال في العالم أجمع بسبب جائحة كورونا المستجد (COVID-19) يستوجب التخطيط من قبل أصحاب المنشآت التجارية للحفاظ على عملائها، وعلى الرغم أن حكومتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية مشكورة لم توفر جهداً أو دعماً لضمان عدم تأثر منشآت القطاع الخاص بالتأثيرات الاقتصادية المتسارعة، إلا أن هناك مسؤولية على تلك المنشآت للمحافظة على قاعدة عملائها واكتساب ولائهم وعدم خسارتهم في ظل هذه الأزمة.

وتابعت: ولتحقيق ذلك يجب على تلك المنشآت العمل على خطة استراتيجية لإدارة التواصل خلال الأزمة والتي يجب أن تتضمن على الأقل الآتي:

خطة اتصال خارجي تشمل:

١- تفعيل قنوات التواصل الإلكتروني كالتواصل بالبريد الإلكتروني والموقع وحسابات المنشأة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر.

٢- إبقاء التواصل المباشر مع العملاء من خلال هذه القنوات مفتوحاً على الأقل بضع ساعات في اليوم والإجابة عن كل تساؤلاتهم.

٣- إصدار بيان يوضح وضع المنشأة حالياً سواءً كان يجب إغلاقها بشكل كلي أو جزئي، وتبعات ذلك ونشره في جميع قنواتها مع اعتماد الشفافية في جميع بياناتها.

٤- إذا كان نشاط منشأتك من الأنشطة المستثناة من الحظر الكلي، فيجب توضيح ما تقوم به المنشأة من جهود وإجراءات لحماية العملاء من نقل عدوى الفيروس لهم.

٥- توضيح خطة المنشأة لضمان توصيل منتجاتها وخدماتها للعملاء وفي حال طرأ أي تأخير أو عائق يجب التأكد من التواصل مع العملاء بشأن ذلك.

٥- مشاركة العملاء بالاخبار والتحديثات المتعلقة بالمنشأة.

٦- يشترك أغلب الناس في هذا الوقت بشعورهم بالقلق والحيرة، فيجب إظهار التعاطف عند التواصل معهم وعدم استغلال الأزمة كفرصة تسويقية للربح المادي المضاعف والذي سيكون قصير المدى لأنه بعد مرور الأزمة سينسحب العملاء ولن ينسوا من حاول استغلالهم.

وتضيف مستشارة الاتصال التسويقي المتكامل: من أنجح خطط الاتصال الخارجي خلال الأزمات ما قامت به Johnson & Johnson في أزمة التايلينول والتي ما زال يستشهد بها خبراء التسويق والاتصال رغم مرور أكثر من ٣٥ سنة على تنفيذها، فقد قام شخص مجهول الهوية بحقن بعض مسكنات التايلينول بالسيانيد ومات على إثرها ٧ من المستهلكين، ثم قامت الشركة على الفور باستدعاء أكثر من ٣٠ مليون علبة من الأسواق دون اكتراث للخسائر المادية، ونشرت العديد من التنبيهات الوطنية للتوقف عن استخدام المنتج واعتمدت السرعة في التصرف والصراحة مع عملائها، كما قامت بوضع خط اتصال مجاني لاستقبال أي أسئلة أو مخاوف من العملاء واستخدم رئيس مجلس إدارتها النبرة التي اتسمت بالهدوء والشفافية في كل تصريح، كل هذا أدى إلى كسب ولاء العملاء واستعادة الحصة السوقية للشركة بنسبة ٩٥٪؜ خلال فترة وجيزة.

وعرضت "الهذال" خطة اتصال داخلي قالت عنها: من النقاط المهمة والتي قد يغفل عنها البعض وهي أن العاملين في هذه المنشآت جزء مهم وأساسي لبناء قاعدة العملاء وسفراء للعلامة التجارية للمنشأة ويجب مراعاة التالي:

١- إبقاء التواصل معهم مفتوحاً خلال ساعات العمل كاملة من خلال البريد الإلكتروني، الرسائل وحتى بالاتصال الهاتفي المباشر وتطمينهم بالاجابة عن كل تساؤلاتهم.

٢- توضيح خطة المنشأة للتأكد من حمايتهم صحياً، والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها المنشأة خلال الأزمة.

٣- مناقشة خطة العمل عن بعد والتغييرات في أدوارهم الوظيفية التي طرأت خلال هذه الأزمة ومدى مناسبتها لهم.

وتتابع: لنا في خطة الاتصال الداخلي في شركة Intel خلال انتشار الجائحة الحالية خير مثال. فقد استفتحت بيانها التي تم إرسالها لجميع الموظفين بقولهم: "نرجو منكم معرفة أننا نفعل كل ما بوسعنا لحماية موظفينا وزوارنا". وكان من ضمن ما أكدت عليه الإجراءات المتخذة لحمايتهم وخطة العمل عن بعد ويتم تحديث الخطط بشكل مستمر ومشاركتها مع الموظفين تبعاً لتطور الأوضاع.

اختتمت "الهذال" حديثها قائلة: ختاماً أدعو الله أن يحمينا جميعاً ويوفق أصحاب المنشأت التجارية لتخطي هذه الأزمة وأوجه رسالتي لهم: قد يكون العالم متوقفاً الآن، ولكن علامتك التجارية وعملاءك ليسوا كذلك.

فيروس كورونا الجديد رشا ناصر الهذال