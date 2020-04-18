السعودية | وزارة الداخلية : منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي ( الفيصلية ، والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار (24) ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية : منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي ( الفيصلية ، والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار (24) ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:11 مساءً, 18 أبريل 2020 م المناطق - واس صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي :

أولًا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .

ثانياً : السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

ثالثا : تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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