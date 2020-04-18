شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 3996 موقعاً بالقطيف خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة القطيف من خلال استهداف الأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية من انتشار فيروس " كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي, حيث قامت بتعقيم 3996 موقعاً مختلفا في المحافظة خلال أسبوع.

وأوضحت الأمانة أن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة 1969 عاملاً في اليوم الواحد، وأنجزت خلال 166 جولة للإصحاح البيئي بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه قد استخدم خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو 130 آلية في اليوم الواحد.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في عمليات التعقيم التي تُعد أحد الإجراءات الوقائية للقضاء على الفيروس، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى ، من خلال تعقيم الشوارع الرئيسية و الفرعية، ومواقع التلامس والمواقع العامة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تعقيم المركبات كافة خلال عمليات التظهير التي تبدأ خلال ساعات المساء.