إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي دون حضور المصلين

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قررت رئاسة الحرمين الشريفين إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك مع استمرار تعليق حضور المصلين . قررت رئاسة الحرمين الشريفين إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك مع استمرار تعليق حضور المصلين . ويأتي هذا إجلالاً للشهر المبارك وتعظيماً لصلاة التراويح التي يترقبها المسلمون في المملكة وأنحاء العالم ، مع استمرار جهود التعقيم والتطهير بإستخدام أحدث الآليات .

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