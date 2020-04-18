شكرا لمتابعة خبر عن قصة المواطنة "ضحية كورونا" التي زلزلت "تويتر" ووصيتها المؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاة مواطنة كانت تدرس الدكتوراه في بريطانيا إثر إصابتها بالفيروس عقب عودتها إلى المملكة .ا

وكانت ياسمين بنت عبد العزيز –يرحمها الله - تدرس الدكتوراه في القانون الدولي الخاص قبل أن تتواصل مع سفارة المملكة حتى عادت إلى أرض الوطن ، إلا أنه تم اكتشاف إصابتها بالفيروس .

وقالت الباحثة الراحلة قبيل الوفاة رسالة مؤثرة عبر "تويتر " : كنت اتمنى اني راجعة لبلدي حاملة الدكتوراه وشاءالله اني احمل معاء فيروس كورونا والحمد لله على هذا البلاء العظيم حمداً كثيراً طيباً ولا حول ولا قوة إلا بالله " ، واعقبت كلماتها العميقة بتوجيه الشكر لسفارة المملكة .

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وتفاعل رواد "تويتر " مع رسالتها طالبين لها الشفاء إلا أنه بعد قليل كتبت " التنفس صار اصعب من قبل ، ماني مستعدة يارب ، حللوني جميعاً وانتم بألف حل ، اللهم إني رضيت بقضائك وقدرك ولا حول ولاقوة إلا بالله .

وأوصت قائلة " سامحوني .. ادعولي .. تصدقوا لي ولا تنسوني بالدعاء ، لتنهال عليها التعليقات الراجية لسلامتها ، حتى تم اعلان وفاتها مساء امس وسط حالة من الحزن وتداول وصيتها لتكثيف الدعاء لها .