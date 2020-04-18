شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العثور على 240 قارورة بها خمور مخبأة في شاحنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكن الحرس الوطني من ضبط 240 قارورة بها خمور كانت مخبأة في شاحنة تابعة لشركة “نقي” للمياه.
ومن جهته، نفي أمين الملاح ، صاحب شركة نقي، مسؤوليته عن الحادث، مضيفًا أن المسؤول عن الواقعة كان رجل هندي.
وأضاف أن شركته تمتلك 700 شاحنة، بينما لا يمتلك هو سوى 150 سيارة، فيما تعتمد شركته على سيارات قادمة من وكلاء.
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