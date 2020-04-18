شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد أهالي النماص يروي تجربته في الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

روى المواطن عبدالرحمن محمد، أحد أهالي محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير، تجربته في الحجر المنزلي.

وأضاف أنه يقضي حاليا أوقاته داخل منزله، وسط عائلته، كما يتنقل من منزله إلى مزرعة صغيرة حول البيت.

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وأشار إلى أنه يقوم أيضا بتعليم أبنائه الذين يدرسون في الصفوف الإبتدائية القرآن الكريم، ومراجعة الدروس معهم.

وأضاف أن كل احتياجاتهم من سلع ومنتجات وخلافه متوافرة، وتصل إلي منازلهم بدون تعب أو مشقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيوت وتجنب الزيارات العائلية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.