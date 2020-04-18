شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد أهالي النماص يروي تجربته في الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):روى المواطن عبدالرحمن محمد، أحد أهالي محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير، تجربته في الحجر المنزلي.
وأضاف أنه يقضي حاليا أوقاته داخل منزله، وسط عائلته، كما يتنقل من منزله إلى مزرعة صغيرة حول البيت.
وأشار إلى أنه يقوم أيضا بتعليم أبنائه الذين يدرسون في الصفوف الإبتدائية القرآن الكريم، ومراجعة الدروس معهم.
وأضاف أن كل احتياجاتهم من سلع ومنتجات وخلافه متوافرة، وتصل إلي منازلهم بدون تعب أو مشقة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيوت وتجنب الزيارات العائلية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحد أهالي النماص يروي تجربته في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.