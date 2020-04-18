شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول جارفة في القصب إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو سيول جارفة في مدينة القصب صباح اليوم السبت إثر هطول الأمطار الغزيرة امس . وثق مقطع فيديو سيول جارفة في مدينة القصب صباح اليوم السبت إثر هطول الأمطار الغزيرة امس . وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين استمرار تدفق المياه في رقعة كبيرة مكونة سيل عنيف وسط حالة من التفاؤل . وشهدت القصب امس امطار غزيرة استمرت لساعات ، مع توقعات بإستمرار الأمطار الربيعية على أغلب مناطق المملكة .

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