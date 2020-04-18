شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح فرع «بنده» في كعكية مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت شركة بنده للتجزئة، اليوم السبت، عن إعادة فتح فرعها في الكعكية بمنطقة مكة المكرمة، بعد إغلاقه احترازيًا للاشتباه في حالة إصابة بالفيروس المستجد.
ونشرت الشركة، بيانًا لها قالت فيه: " إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع هايبر بنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى " .
وأضافت: " نطمئنكم بأننا ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة "؛ فيما قدمت كل الشكر والتقدير لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية" بالعاصمة المقدسة.
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