شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حفرة وانهيار على طريق «الرين - بيشة» بسبب جرف السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن وجود حفرة عميقة وانهيار في طريق الرين - بيشة؛ نتيجة جرف السيول التي اجتاحت الطريق، صباح اليوم السبت.

وأظهر الفيديو، الانهيار الذي ضرب الطريق بعمق بسبب اجتياح السيول وسط تحذيرات لرواد طريق " الرين - بيشة " بأخذ الحيطة والحذر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، اليوم السبت، على مناطق الرياض، الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على مرتفعات عسير، جازان والباحة.