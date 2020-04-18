شكرا لمتابعة خبر عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشار رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقة حائل. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشار رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقة حائل. وشمل التنبيه محافظات (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء - موقق)، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة. وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها شبه انعدام في الرؤية، وسيستمر ذلك حتى الساعة السابعة مساءً.

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