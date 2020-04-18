شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 280 طبيبًا سعوديًا يحاربون كورونا في المستشفيات الفرنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يواصل ما يقرب من 280 طبيبًا سعوديًا متواجدين في فرنسا جهودهم لمساعدة زملائهم في المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
وتعددت التخصصات التى يعملون بها الأطباء السعوديين في فرنسا، فيما أكد بعضهم أن ما يفعلونه داخل المستشفيات هو من أجل دعم الأطباء الفرنسيين، في ظل أزمة كورونا.
وناشد الأطباء بضرورة تكاتف كل الجهات مع بعضها البعض لتجاوز الأزمة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية للوقاية من الفيروس.
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