بالفيديو.. استحداث 4 مواقع لبيع الخضار والفواكه في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): كشفت أمانة منطقة الأحساء عن استحداث أربع مواقع لبيع الخضار والفواكه للتخفيف على المستهلكين. كشفت أمانة منطقة الأحساء عن استحداث أربع مواقع لبيع الخضار والفواكه للتخفيف على المستهلكين. وجاء استحداث هذه المواقع ضمن جهودها لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية لكافة المقيمين والمواطنين بالمنطقة. ووزعت المواقع الجديدة لتغطي شمال وجنوب وشرق وغرب المنطقة، ليصل عدد المباسط إلى 250 مبسط، كما اتخذت بها الأمانة كافة الاجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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