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شكرا لمتابعة خبر عن الصخري يكشف موعد ظهور هلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، ظهور هلال شهر رمضان المبارك مع مغرب يوم الخميس المقبل.
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" فلكيًا سوف يغرب جرم القمر قبل غروب شمس الأربعاء٢٩ شعبان١٤٤١ /٢٢ ابريل٢٠٢٠ وعليه سيتم شهر شعبان ٣٠يوما ومع مغرب الخميس ٣٠شعبان/٢٣ ابريل سيكون هلال شهر رمضان موجودًا بإذن الله بعد غياب قرص الشمس ".
وأضاف أنه بالإمكان مشاهدة هلال رمضان بالعين في حال صفاء الأجواء ؛ وعليه ستكون الجمعة المقبل هي غرة رمضان.
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