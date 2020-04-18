شكرا لمتابعة خبر عن الصخري يكشف موعد ظهور هلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، ظهور هلال شهر رمضان المبارك مع مغرب يوم الخميس المقبل.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" فلكيًا سوف يغرب جرم القمر قبل غروب شمس الأربعاء٢٩ شعبان١٤٤١ /٢٢ ابريل٢٠٢٠ وعليه سيتم شهر شعبان ٣٠يوما ومع مغرب الخميس ٣٠شعبان/٢٣ ابريل سيكون هلال شهر رمضان موجودًا بإذن الله بعد غياب قرص الشمس ".

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وأضاف أنه بالإمكان مشاهدة هلال رمضان بالعين في حال صفاء الأجواء ؛ وعليه ستكون الجمعة المقبل هي غرة رمضان.