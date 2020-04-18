شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تكشف تفاصيل عودتها وشعورها بأنها «أفخم مواطنة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المواطنة نجود المحفوظ، عن تفاصيل رحلة عودتها من لندن عبر الرحلات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.

وأكدت المواطنة الشابة أنها تشعر بأنها " أفخم مواطنة "؛ حيث تواصلت مع مسؤولي السفارة في لندن التي كانت في زيارة لها، فوجهوها مباشرة إلى أحد الفنادق التي خصصت للمواطنين هناك، وأنه بعد 3 أسابيع وعند فتح الرحلات أصدرت لهم التذاكر.

وقالت نجود عن ممر الوصول لطائرة العودة، أنه ممر السعادة، الذي أعادهم للوطن، وسط ترديد للنشيد الوطني بحماس، داخل الطائرة، ثم الهبوط واستلام الأمتعة بعد تعقيمها، والخروج إلى الحافلات ثم إلى مقر السكن والحجر الصحي لمدة 14 يوماً.