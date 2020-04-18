شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق محطة وقود لاختلاط البنزين بمياه الأمطار في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أقدمت وزارة التجارة، أمس الجمعة، على إغلاق محطة وقود في محافظة شرورة بمنطقة نجران، بعد اختلاط البنزين في خزاناتها بمياه الأمطار.

وتلقت الفرق الميدانية لفرع الوزارة بشرورة، بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتضرر الوقود في إحدى المحطات جرّاء هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة؛ لتتأكد من الواقعة، وتقوم بإغلاق مضخات المحطة حتى استكمال الإجراءات النظامية ومعالجة المشكلة.

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