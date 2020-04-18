شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..تفاصيل أطول رحلة جوية بالعالم لـ "الخطوط السعودية" لإعادة 187 مواطن من أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عادت إلى أراضي المملكة طائرة "الخطوط السعودية" مساء امس الجمعة بعد القيام برحلة هي الأولى من نوعها لإعادة 187 مواطن من العالقين في الولايات المتحدة .

وكشفت هيئة الطيران المدني التفاصيل المدهشة للرحلة التي استمرت 42 ساعة في الجو ذهاب وإياب بلامبيت ، بالإستعانة بـ 8 طيارين و35 مضيف ومضيفة .

واستقبل العاملون في مطار الملك خالد الدولي بالرياض طواقم الطيارين والضيافة بالتحية والتصفيق بعد مثابرتهم لإعادة المواطنين مع اقصى الإجراءات الإحترازية بعدم المبيت والراحة من الطيران ، فيما توجه المواطنون للحجر الصحي احترازاً.

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