شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح حقيقة اختبار الـ 10 ثواني لكشف الإصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، حقيقة اختبار الـ10 ثواني لكشف الإصابة بالفيروس المستجد. أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، حقيقة اختبار الـ10 ثواني لكشف الإصابة بالفيروس المستجد. ونفى الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، صحة ذلك الاختبار؛ حيث قال: " معلومة خاطئة: إذا استطعت توقف تنفسك ١٠ ثواني بدون كحة فأنت ما معك كورونا " .

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