شاهد.. نقش ثمودي في تبوك قبل 2500 عامًا يكشف أهمية الحجر الصحي

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): كشف نقش ثمودي في منطقة تبوك قبل أكثر من 2500 عامًا عن أهمية الحجر الصحي للقضاء على الأوبئة؛ حيث استقر ثعلبة الثمودي حينها في غار ليعزل نفسه عن قومه حينما أصابته العدوى. كشف نقش ثمودي في منطقة تبوك قبل أكثر من 2500 عامًا عن أهمية الحجر الصحي للقضاء على الأوبئة؛ حيث استقر ثعلبة الثمودي حينها في غار ليعزل نفسه عن قومه حينما أصابته العدوى. ودون ثعلبة الثمودي، قصة المرض ومعاناته منه عبر نقوش على الصخور؛ لتشير النقوش إلى أنه أخذ يتململ على الفراش ويصدر الأنات؛ ليؤكد أن الحجر الصحي والبعد عن الناس هو الحل الأمثل لمجابهة هذه العدوى والأوبئة، بحسب تقرير لقناة الإخبارية.

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