رابط قياس الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن نتائج القدرات العامة 2020 برقم الهوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب المسماة قياس يوم السبت 18 أبريل 2020 عن نتائج القدرات العامة 1441 للطلاب والطالبات في الفترة الثانية في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

وقال مركز قياس في تغريدة عبر الصفحة الرسمية في تويتر إن نتائج القدرات العامة المُعلنة لجميع الطلبة في المرحلة الثانية- الاختبار الورقي تم نشرها قبل قليل عبر رابط قياس النتائج اضغط هنا

وأشارت هيئة التقويم إلى أن ذلك يأتي استمرار للجهود في تقديم خدماتها لكل المستفيدات والمستفيدين، وذلك على الرغم من تواصل الإجراءات الاحترازية الحالية بسبب مرض كورونا .

وتمنت هيئة التقويم السعودية التوفيق لجميع الطلاب والطالبات والنجاح في نتائج القدرات. فيما تلقت أسئلة من بعض الطلبة حول موعد الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوية في المدارس.

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وعبّر أحد الطلاب عن غضبه إزاء النتيجة التي تحصل عليها، وقال إنه يستحق نتيجة أعلى منها نظرا للمستوى الجيد الذي تقدم به خلال الاختبار، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح المحوسب من أجل تقديم المراجعات.

يذكر أن قرارا صدر من وزارة التربية والتعليم في المملكة قبل أيام، بانتقال كل الطلبة إلى الصفوف التالية واعتبارهم ناجحين، على أن يتم تقديم المراجعات لمن يرغب في ذلك مع بداية الفصل الدراسي الجديد في السنة المقبلة.

وعلّق أحد الطلبة على تغريدة الهيئة قائلا: أنا متأكد تماما بأن النتيجة المرصودة ليست صحيحة، متسائلا : "كيف يمكنني طلب اعادة التصحيح ؟!". كما طالب العشرات من المتقدمين إلى العمل على فتح النظام المحوسب للمراجعة قريبا.