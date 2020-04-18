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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو لشاحنة تابعة لشركة “نقي” للمياه ، حيث تم إيقاف سائقها من قبل الحرس الوطني بعد ضبط 240 قارورة بها خمور .
من جانبه أوضح أمين الملاح ، صاحب شركة نقي ، في مقطع فيديو وثقه رداً على ما تم تداوله قائلاً : ” وصلني مقطع من عدد من الأشخاص يسألوني على واقعة الخمر ” .
وأضاف : ” هندي ألقوا القبض عليه في سيارة وبها 240 قارورة خمر وعليها شعار شركة نقي ، علماً بأن نقي تملك 700 سيارة ، وأنا لا أملك منها إلا 150 والباقي تأخذها وكالات ” .
وأكد الملاح : ” حتى علب المياه ليست علب نقي ، الغطاء غير ، وأيضاً حجم العلب غير ، لكن الموضوع الآن هو الشخص اللي يصور كأنه جايب الذيب مع ذيله ” .
وتابع : ” طيب صوره هو ، لكن ما دخل الشركة ، مشكلة إذا كنت عسكري من الحرس الوطني أو حتى إعلامي ولا تعرف النظام ” .
وأكد الملاح أنه سوف يقوم بمقاضاة مصور الفيديو ولكن بعد أن تتحسن الظروف الحالية بسبب كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ضبط 240 قارورة خمر في سيارة تابعة لمياه نقي .. وصاحب الشركة يعلق ويتوعد المصور بعد انتهاء أزمة كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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