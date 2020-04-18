شاهد : ضبط 240 قارورة خمر في سيارة تابعة لمياه نقي .. وصاحب الشركة يعلق ويتوعد المصور بعد انتهاء أزمة كورونا!

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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو لشاحنة تابعة لشركة “نقي” للمياه ، حيث تم إيقاف سائقها من قبل الحرس الوطني بعد ضبط 240 قارورة بها خمور .

من جانبه أوضح أمين الملاح ، صاحب شركة نقي ، في مقطع فيديو وثقه رداً على ما تم تداوله قائلاً : ” وصلني مقطع من عدد من الأشخاص يسألوني على واقعة الخمر ” .

وأضاف : ” هندي ألقوا القبض عليه في سيارة وبها 240 قارورة خمر وعليها شعار شركة نقي ، علماً بأن نقي تملك 700 سيارة ، وأنا لا أملك منها إلا 150 والباقي تأخذها وكالات ” .

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وأكد الملاح : ” حتى علب المياه ليست علب نقي ، الغطاء غير ، وأيضاً حجم العلب غير ، لكن الموضوع الآن هو الشخص اللي يصور كأنه جايب الذيب مع ذيله ” .

وتابع : ” طيب صوره هو ، لكن ما دخل الشركة ، مشكلة إذا كنت عسكري من الحرس الوطني أو حتى إعلامي ولا تعرف النظام ” .

وأكد الملاح أنه سوف يقوم بمقاضاة مصور الفيديو ولكن بعد أن تتحسن الظروف الحالية بسبب كورونا .



