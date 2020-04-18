” تسهيل الزواج من أجنبية ” يُثير الغضب

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طالب البعض، السلطات المختصة بتسهيل الزواج من الأجنبيات، فيما انتقد آخرون الطلب، مؤكدين أن السعوديات أفضل.

وارتفع وسم ” تهسيل الزواج من الأجنبية ” إلى الأكثر تداولًا على “تويتر”، إلا أن أكثر المغردين فيه ينتقدون ذلك.

وقال أحد المغردين : ” هالتاق أتوقع واحد ساقط اللي مروج له، حنا للآن مابدأنا تطهير مكة وغيرها من هالأجانب تبغون تزيدون نسبة المتخلفين بزيادة بهالبلد الطيب “.

وأضاف مغرد : ” أنا اقول كل واحد يقضب أرضه، بناتنا مو قاصرهم شي بالعكس جميلات مدللات وطيبات، يعني تسهيل زواج أجنبية والا تصعيب، ما راح تفرق، اللي يفرق هو شخصية الانسان نفسه ومدى عقليته “.

