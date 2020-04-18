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نفذ فريق التقصي الوبائي في المنطقة الشرقية أمس (الجمعة)، جولات مكثفة على مدينتي الدمام والهفوف اللتين سجلتا أكثر إصابات في فيروس “كورونا” خلال اليومين الماضيين. ونشرت قناة “العربية” فيديو يظهر الجهود المبذولة لفريق التقصي الوبائي بالمشاركة مع رجال الأمن، وذلك للتأكد من جميع الإجراءات اللازمة على مندوبي التوصيل أو تصاريح منع التجول. وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة تركز على الأماكن التي تكثر فيها المطاعم، وذلك للتأكد من الاشتراطات الصحية التي تطبق على مندوب التوصيل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية بشأن وضع نقاط تفتيش في أماكن قريبة من منافذ البيع.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فرق التقصي الوبائي تنفذ جولات مكثفة في الدمام والهفوف بعد تسجيلهما ارتفاعا في اصابات “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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