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أظهر مقطع فيديو متداول شاباً يقوم بصيد أعداد كبيرة من الحمام في مكان عام، مستخدماً شبكاً ألقاه عليه ثم حمله وفر هارباً مستقلاً سيارته.
ووثق المقطع الذي قال متداولوه إنه صُور في جدة، الشابَ عند ميدان عام وقد ألقى الشبك على طيور الحمام التي اجتمعت لالتقاط الحبوب، ثم جمعها وحملها واتجه إلى سيارته فيما حاول مُسن منعه إلا أنه لم يأبه به، وفر هارباً على سيارته.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول.. شاب يصطاد حماماً بالشبك في شارع عام بجدة ويهرب من مُسن حاول منعه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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