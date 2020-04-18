متحدث “الصحة” يجيب.. ما المسح النشط الذي ساهم في اكتشاف حالات “كورونا” كثيرة؟ وما المتوقع منه؟

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن عمليات المسح الميداني النشط لفيروس “كورونا”، ساهمت في اكتشاف حوالي 400 إصابة من الإصابات التي أُعلن عنها اليوم الجمعة.

وأضاف العبد العالي أن المسح الميداني أسهم كذلك في كشف عدد من الإصابات التي أعلن عنها الفترة الماضية، متوقعاً أن يسهم أيضاً في كشف حالات جديدة خلال الأيام القادمة.

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وأوضح متحدث “الصحة” أن الفرق الطبية المتخصصة تقوم في عمليات المسح الميداني، بزيارة المنازل في المناطق عالية الخطورة أو الأماكن المكتظة التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، ويتأكدون إن كان هناك حالات اشتباه أو ظهور أعراض على الأفراد.

وأكد أن هذا المسح يعتبر بمثابة إجراء استباقي لوقف انتشار الفيروس بشكل مبكر، مشيراً إلى أن الحجر الصحي للمواطنين الراغبين في العودة كان خطوة مهمة ساهمت في كشف عدد من الحالات الإيجابية بشكل مبكر قبل انتشارها في المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس (الجمعة) تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 7142 حالة.