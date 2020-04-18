فيديو.. أحد المتعافين من “كورونا” يتحدث عن إصابته ويوجه نصيحة للناس

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تحدث أحد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة عن إصابته وكيفية انتقال العدوى إليه، كما وجه نصيحة للجميع لكيلا يُصابوا بالفيروس.

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وقال المقيم مصطفى عبدالعال، إنه ذهب إلى المطار لإحضار صديق له عائد من خارج المملكة، مشيراً إلى أن صديقه بدأت تظهر عليه علامات التعب بعد أيام من وصوله، وبعد خضوعه للكشف اتضح أنه مُصاب بالفيروس.

وأضاف عبدالعال أنه بدأ يشعر بالقلق بعد علمه بإصابة صديقه، خاصة وأنه كان مخالطاً له، لافتاً إلى أنه قرر عزل نفسه رغم أنه لم تظهر عليه أية أعراض، وبعد مرور أسبوع ذهب للمستشفى فاتضح أنه هو الآخر أصيب بالفيروس.

ونصح عبدالعال الجميع بالالتزام في منازلهم لأنهم قد يكونون حاملين للفيروس دون ظهور أية أعراض مثلما حدث معه.