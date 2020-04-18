ممرضة سعودية ترسل رسالة مؤثرة لمديرها بعد تأكد إصابتها بـ”كورونا”.. ماذا قالت؟

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نشرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، رسالة مؤثرة أرسلتها ممرضة سعودية إلى مديرها عبر “واتساب”، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس “كورونا” المُستجد.

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وعبرت الممرضة السعودية في الرسالة عن ثقتها الشديدة في الشفاء سريعاً، والعودة إلى العمل لاستكمال التضحيات من أجل الوطن.

وجاء في نص رسالة الممرضة: “إحنا اقسمنا قسماً إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها وإحنا قدها إن شاء الله أطلع وأكمل مهنتي بكل فخر”.



