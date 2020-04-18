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نشرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، رسالة مؤثرة أرسلتها ممرضة سعودية إلى مديرها عبر “واتساب”، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس “كورونا” المُستجد.
وعبرت الممرضة السعودية في الرسالة عن ثقتها الشديدة في الشفاء سريعاً، والعودة إلى العمل لاستكمال التضحيات من أجل الوطن.
وجاء في نص رسالة الممرضة: “إحنا اقسمنا قسماً إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها وإحنا قدها إن شاء الله أطلع وأكمل مهنتي بكل فخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة سعودية ترسل رسالة مؤثرة لمديرها بعد تأكد إصابتها بـ”كورونا”.. ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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