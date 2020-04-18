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علق الشاب موسى الخنيزي الذي عاد لأهله بعد اختطاف دام عشرين عاماً، على بيان النيابة العامة بشأن “خاطفة الدمام”، ومدى إمكانية التنازل عن حقه بالواقعة.
وقال الخنيزي في مقطع فيديو متداول، إن بيان النيابة العامة سيمنع من تسول له نفسه أن يُجرم بحق الوطن والمواطنين، مضيفاً: “الحمدلله الذي حفظني من هؤلاء العصابة وأرجعني إلى والدي الحقيقيين”.
وأبدى الخنيزي وفقاً لـ”العربية نت”، ثقته الكاملة في اتخاذ الجهات العدلية الإجراءات النظامية بحق أي شخص متجاوز للنظام، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن حقه، إلا إذا اعترفت الخاطفة بكل جرائمها.
كانت هذه تفاصيل خبر موسى الخنيزي يُعلق على بيان النيابة بشأن “خاطفة الدمام” ويوضح مدى إمكانية تنازله (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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