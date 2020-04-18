«الأرصاد» تنبّه قاطني 4 مناطق لأمطار رعدية وأتربة مثارة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: "الخرمة، رنية، تربة، المويه، العرضيات، الطائف، ميسان ".

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، لأمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, المخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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وفي منطقة المدينة المنورة نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد إلى رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية- العلا– العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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