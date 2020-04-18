بالفيديو.. «نجود» تروي رحلة عودتها من لندن: «أنا أفخم مواطنة»

قالت المواطنة «نجود المحفوظ»، إنها تشعر بالفخر ببلدها السعودية، وروت تجربة عودتها من لندن إلى الرياض.

وقالت نجود في فيديو نشره حساب التواصل الحكومي على تويتر، إنها اتصلت بالسفارة في لندن، فطلبوا منها التوجه إلى الفندق مع جواز سفرها، ووجدت غرفة باسمها.

وتابعت «نجود»، إنها مكثت في الفندق لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم تسيير رحلات جوية لخطوط الطيران السعودي، لعودة العالقين في الخارج، مشيرة إلى أنّ جميع العائدين أخذوا يصورون الطائرة التي ستعيدهم إلى وطنهم.

وقالت «نجود» إنه بعد الوصول للرياض، تم وضعهم في فندق لمدة 14 يومًا، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي كورونا.

Advertisements

وأشارت نجود إلى جواز السفر السعودي قائلة: «أنا أفخم مواطنة».

اقرأ أيضا:

السفارة في بريطانيا: الرحلات المباشرة مستمرة لعودة السعوديين