«الصخري»:  فلكيًا شعبان ٣٠ يومًا.. والجمعة غرة رمضان

يمكن رؤية الهلال بالعين في حال صفاء الأجواء

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، أن تكون الجمعة ٢٤ أبريل هي غرة شهر رمضان المبارك. وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «فلكيًا؛ سوف يغرب جرم القمر قبل غروب شمس الأربعاء٢٩ شعبان١٤٤١ /٢٢ أبريل٢٠٢٠». وأضاف: «وعليه سيتمّ شهر شعبان ٣٠يومًا ومع مغرب الخميس ٣٠شعبان/٢٣ أبريل سيكون هلال شهر رمضان موجودًا بإذن الله بعد غياب قرص الشمس وبالإمكان مشاهدته بالعين في حال صفاء الأجواء؛ وعليه ستكون الجمعة ٢٤ أبريل هي غرة رمضان». اقرأ أيضًا: Advertisements الصخري يتوقع حالة مطرية مميزة على مناطق عدة ويحدد موعدها الصخري: أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة «الصخري»: رياح نشطة وأتربة وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

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