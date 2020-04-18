«تنمية نجران» تتناول «الإعلام ودوره في المجتمع» في برنامج تدريبي عن بُعد

نفّذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد، بعنوان «الإعلام ودوره في المجتمع».

وتناول البرنامج شرحًا مفصلًا عن الإعلام وتعريفه، ودوره في نشر الوعي، والاستفادة منه في ظل الظروف الراهنة.

وتطرق البرنامج إلى التفريق بينه وبين والإعلان، كما تناول موضوعًا تحت عنوان «كلنا مسؤول عما نقوم بنشره في وسائله المختلفة». موضحًا كيفية أخذ الأخبار من مصادرها الرئيسة.

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