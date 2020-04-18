بالفيديو.. مغادرة الدفعة الثانية من معتمري باكستان إلى بلادهم

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه تمَّ تفويج الدفعة الثانية من معتمري باكستان للعودة إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة، عبر بتويتر، أنَّه تمَّ تفويج الدفعة الثانية من معتمري جمهورية باكستان الإسلامية، من مكة المكرمة والمدينة المنورة، متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ استعدادًا للمغادرة إلى وطنهم سالمين.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي، مغادرة معتمري باكستان ومعتمري بنجلاديش على متن رحلتين للخطوط السعودية الى أوطانهم، بإشراف وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجوازات والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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