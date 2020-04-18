السعودية | مدخرات قياسية للاقتصاد السعودي في 2019 بـ 999 مليار ريال .. ارتفعت 2.2 %

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدخرات قياسية للاقتصاد السعودي في 2019 بـ 999 مليار ريال .. ارتفعت 2.2 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 مساءً, 18 أبريل 2020 م
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سجلت مدخرات الاقتصاد السعودي (الادخار الإجمالي) مستوى قياسيا خلال العام الماضي 2019 لتبلغ نحو 999.2 مليار ريال، مقابل 977.8 مليار ريال خلال 2018، بنسبة زيادة 2.2 في المائة، بما يعادل 21.4 مليار ريال.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 33.6 في المائة في 2019، مقابل 33.15 في المائة خلال 2018.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2019، بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 24.2 مليار ريال، ليبلغ 2.974 تريليون ريال، مقابل 2.949 تريليون ريال في 2018.
كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي 0.9 في المائة، مسجلا 3.003 تريليون ريال، خلال 2019 مقابل 2.976 تريليون ريال خلال 2018.
وعن التطور السنوي للادخار الإجمالي من الناتج المحلي، فقد تراجع 2.7 في المائة بما يعادل 16.9 مليار ريال في 2016، ليبلغ نحو 606.8 مليار ريال، مقابل 623.7 مليار ريال خلال 2015.
وفي 2017 ارتفع الادخار الإجمالي 26.3 في المائة بما يعادل 159.7 مليار ريال، ثم ارتفع 27.6 في المائة بما يعادل 211.3 مليار ريال في 2018 ليبلغ 977.8 مليار ريال.
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