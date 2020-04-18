السعودية | بالصور.. هكذا تكتشف حالات الإصابة بكورونا في مكة

شكرا لقرائتكم بالصور.. هكذا تكتشف حالات الإصابة بكورونا في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقوم فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، بمواصلة أعمال التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أحياء مكة، وتضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عددا من الأحياء العشوائية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلا في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عددا من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع بإعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة، والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

وقال إن الهدف من عمليات التقصي ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.