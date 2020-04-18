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قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.
وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:21 PM
بلاغ لمواطن تلقته "التجارة" وتفاعلت معه لحين اتخاذ الإجراءات النظاميةشاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة
قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.
وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
، شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة ،
المصدر : الخليج 365
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