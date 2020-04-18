محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 73 وفاة جديدة و1374 إصابة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة. وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.فيروس كورونا الجديد 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:42 PM Advertisements وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 73 وفاة جديدة و1374 إصابة جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة. وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة. الكلمات المفتاحية ، جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً ،

المصدر : الخليج 365

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