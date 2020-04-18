محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي " كورونا أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا. أمانة جدة أمانة جدة بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات عبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-18 أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا. Advertisements 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 11:14 AM "الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا" "الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا" أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا. ، بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات ،

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