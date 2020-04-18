السعودية | “البيئة” تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:33 صباحًا, 18 أبريل 2020 م المناطق_الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي تضمُّان 40,500 رأس، وذلك خلال يومَي 23 – 24/8/1441هـ، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل 134,101 رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت الوزارة، أن الباخرة الاولى قدمت من ميناء “كارتاجينا” الإسباني وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمَّت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.

وبيَّنت الوزارة أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً من الأمراض الوبائية.

وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

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