شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف ٦٠٠ منتسب .. حملته توعوية من كورونا بـ"صم الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

الباحص : إبراز الدور العظيم والكبير الذي تقوم به حكومتنا للوقاية من الفيروس

دشن نادي الصم بالمنطقة الشرقية حملته المجتمعية في التوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد وتستهدف أكثر من ٦٠٠ عضو منتسب للنادي من الصم للرجال والنساء حيث تم العمل في هذه الحملة على إنتاج العديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية بلغة الإشارة وبمشاركة عدد من المختصين في ذلك حيث تم تكثيف الجرعات التوعوية عبر الفيديوهات المصنوعة بمشاركة الصم ومترجمي لغة الإشارة وإعداد حملة إعلامية عبر شبكات التواصل الرسمية للنادي ومختلف المواقع لتوجيه التوعية بأهمية اتباع التعليمات وترجمتها بلغة الإشارة لهذه الفئة بالذات.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن الهدف الرئيس من الحملة أولا إبراز الدور العظيم والكبير الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة وكذلك تقديم التوعية الكافية للصم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية وتعزيز الشراكة مع الجهات الصحية بالمنطقة لتقديم هذه التوعية من خلال المختصين في الشأن الصحي وتقديمها بلغة الإشارة وتتضمن الطرق المثلى لمنع وانتشار الفيروس من خلال تجنب اللمس المباشر للعينين والأنف والفم إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس ، والحرص على غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات والتأكيد بأهمية التزام كافة أفراد المجتمع بالبقاء بالمنزل وإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الجهات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا عن طريق لغة الاشارة .

وأضاف الباحص بأن من خطوات التوعية إرشاد الصم إلى تلك الجهود المقدمة من الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في تخصيص هواتف تستقبل استفسارات الصم بلغة الإشارة خاصة في جانب توفير الأدوية وايصالها لمنازلهم أو متابعة حالاتهم الصحية وإعطاء العلاج المناسب وفق الاستشارة الطبية المطلوبة .

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وفي جانب آخر من جملة الخدمات المقدمة من كافة الجهات الحكومية الأخرى تضمنت الحملة إرشاد الصم إلى تلك الخدمات وتسهيل مهمة الحصول على المعلومات الكافية وتقديمها مترجمة بلغة الإشارة حتى يسهل الحصول عليها .

وفي الجانب التعليمي أشار الباحص بأن وزارة التعليم قامت مشكورة في توفير مترجمين لغة إشارة أثناء بث الدروس الافتراضية عبر قنوات البث المباشر لإيصال المعلومة للطلاب والطالبات الصم وارشادهم للمواقع المحددة .

وختم الباحص بالشكر والتقدير والثناء للقيادة الرشيدة ايدها الله على تلك الجهود العظيمة والتي سخرتها خدمة للمواطن والمقيم معربا في ذات السياق على تعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة مع الصم مشيرا إلى النادي يعمل من خلال قسم المسؤولية الاجتماعية على تقديم الخدمات المطلوبة للصم وتسخير الإمكانات المتاحة لهم.