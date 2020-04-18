محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313 كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة. وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 11:36 AM Advertisements إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313 روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا" روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا" كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة. وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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