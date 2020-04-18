، شاهد.. حريق في عمارة بمكة يخلي سكانها ويصيب 3 و"المدني" يخمده ،

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، من السيطرة على حريق بعمارة مكوّنة من أربعة طوابق بشارع المنصور؛ حيث جرى إخلاء سكان العمارة مع وقوع اصابات.
وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تلقت في الساعة (09:03) من هذا اليوم السبت الموافق ٢٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، بلاغاً يفيد بوجود حريق بعمارة بشارع المنصور".
وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعمارة مكوّنة من أربعة أدوار، وكان الحريق في غرفة مساحتها ٤×٤ م بالدور الأول؛ حيث تم اقتحام الموقع من قِبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ١٢ شخصاً وإخماد الحريق".
وتابع: "نتج عن الحادث إصابة عدد مواطنَيْن في العقد الخامس من العمر، وكذلك طفل في الخامسة من عمره وكانت إصاباتهم مختلفة، وتمّ نقلهم لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الاحمر لتلقي العلاج اللازم، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".
وأهاب "القرني"؛ بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق؛ لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
الدفاع المدني
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 11:34 AM
باشرته الفرق وجرى الإطفاء وتحقيقات تتابع الموقع لمعرفة مسبّبات الحادثشاهد.. حريق في عمارة بمكة يخلي سكانها ويصيب 3 و"المدني" يخمده
تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، من السيطرة على حريق بعمارة مكوّنة من أربعة طوابق بشارع المنصور؛ حيث جرى إخلاء سكان العمارة مع وقوع اصابات.
وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تلقت في الساعة (09:03) من هذا اليوم السبت الموافق ٢٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، بلاغاً يفيد بوجود حريق بعمارة بشارع المنصور".
وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعمارة مكوّنة من أربعة أدوار، وكان الحريق في غرفة مساحتها ٤×٤ م بالدور الأول؛ حيث تم اقتحام الموقع من قِبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ١٢ شخصاً وإخماد الحريق".
وتابع: "نتج عن الحادث إصابة عدد مواطنَيْن في العقد الخامس من العمر، وكذلك طفل في الخامسة من عمره وكانت إصاباتهم مختلفة، وتمّ نقلهم لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الاحمر لتلقي العلاج اللازم، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".
وأهاب "القرني"؛ بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق؛ لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
، شاهد.. حريق في عمارة بمكة يخلي سكانها ويصيب 3 و"المدني" يخمده ،
المصدر : الخليج 365
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