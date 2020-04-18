شكرا لمتابعة خبر عن 7 اشتراطات لسكن العمالة الزراعية لمنع تفشي الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن 7 اشتراطات لسكن العمالة الزراعية، لمنع تفشي الفيروس المستجد، مؤكدة أنه يلزم تطبيق اللائحة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية.

وأكدت الوزارة على تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى وتنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح وأماكن التلامس مرتين يوميًا، بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ فضلًا عن توفير مطهرات كحولية لليدين بشكل كافٍ في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل.

وشددت على تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط في المطابخ بشكل دوري مع وجود سجل لذلك؛ مهيبة بالقطاعات الزراعية اتباع الإجراءات الاحترازية الصحية لسكن العمالة والتي تشمل فحص العمالة يوميًا، والاتصال بالرقم (937) في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة للعزل داخل السكن.