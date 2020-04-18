شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيول قوية تجتاح شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن السيول وهي تتجه بقوة نحو روضة الخفس الشمالية، شمال منطقة الرياض، صباح اليوم السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على مرتفعات عسير، جازان والباحة.