بالفيديو.. بحيرة في قلب الصحراء إثر سيول الهجال

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كشف مقطع فيديو مشاهد مذهلة لسيول الهجال شرق ثجر بشمال منطقة نجران اليوم السبت إثر هطول الامطار . كشف مقطع فيديو مشاهد مذهلة لسيول الهجال شرق ثجر بشمال منطقة نجران اليوم السبت إثر هطول الامطار . وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن " مهدي السليمي " السيول وقد كونت بحيرة كبيرة وسط الصحراء لترسم لوحة طبيعية على أرض الواقع . وتشهد أغلب مناطق المملكة هطول أمطار ربيعية مع توقعات بإستمرارها الأسبوع الحالي .

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