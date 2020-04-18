شكرا لمتابعة خبر عن رجل أعمال بأضم يعفي مستأجري عقاراته من إيجار 6 أشهر بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

في بادرة تنم عن حب الوطن أعلن رجل الأعمال الشيخ عبدالعزيز بن خميس بن مقنع النعثلي شيخ قبيلة النعاثلة من بني مالك، عن إعفاء جميع المستأجرين لعقاراته الواقعة بالمنطقة المركزية على شارع أضم العام ، من دفع الإيجار لستة أشهر ، وذلك نظرًا للظروف الراهنة ، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وقد أشاد الجميع بما قام به " النعثلي" خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة ، فهي مبادرة وطنية تسهم في التكاتف وتتجلى فيها وقفات رجالات الوطن الشرفاء ، وأن ما قام به تجاه المستأجرين ينم عن انسانيته ووطنيته البحتة ، بتخفيفه الضرر عنهم في ظل هذه الظروف .

وقد ذكر " النعثلي " والذي يعمل أخصائياً بمستشفى أضم العام ، أن ما قام به ماهو إلا واجب عليه ، بل أن كل شي يرخص مقابل حب الوطن ،وما ذلك إلا مساهمةً منه ومساندة لجهود الدولة في دعم القطاع الخاص ، في مواجهة الفيروس ، والتخفيف على أصحاب الأعمال المتظررين إقتصادياً .