شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة المحافظات الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : "الخرمة، رنية، تربة، المويه، العرضيات، الطائف، ميسان ".
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
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